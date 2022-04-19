19 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили мораторий, который наложили американские власти на разработку и испытания противоспутникового оружия в США.

Светлана Рыбина, , 21:55 — REGNUM Заявление вице-президента США Камалы Харрис о том, что Америка вводит мораторий на испытания противоспутникового оружия, ссылаясь на их опасность, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 19 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они просто почувствовали, что Россия полна решимости, чтобы осуществить удары по их спутникам в стратосфере, и уже перепугались», — думает Абрам А.

Многие пользователи заподозрили вице-президента США во вранье, потому что безопасность людей американских политиков ещё никогда не волновала.

«Сразу с потрохами сдаёт якобы беспокойство США за человеческие жизни. С каких пор вдруг они начали за людей переживать? Значит, не имеют ничего в этом направлении дельного. Нету такого, что смогло бы дотянуть до русских разработок. Пора им и на гиперзвуковое направление вводить мораторий, да и на самолёты пятого поколения. Один фиг ничего путного у них не получается», — поделился своим мнением Александр Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия уже продемонстрировала в деле своё противоспутниковое оружие, а США в значительной мере отстают в этой области.

«Отмазки детские пошли. Оно и понятно — они неспособны признать, что им не по силам создать данный вид вооружения», — указывает Иван Г.

Камала Харрис Gage Skidmore

«Просто поняли, что они от России отстали. И, чтобы не провоцировать Российскую Федерацию, решили не продолжать дальнейшие испытания своих противоспутниковых систем. Испугались, что Россия просто уничтожит все их спутники в ответ», — предполагает Александр С.

Часть людей полагает, что из-за значительных успехов российской стороны в области противоспутникового оружия достижения Америки принесут Вашингтону больше потерь, нежели приобретений.

«Потенциальный ущерб, нанесённый американским спутникам, может оказаться несопоставимым с ущербом российским спутникам. Поэтому они оценили ситуацию и приняли решение ввести мораторий. В противном случае они потеряли бы сотни миллионов, если не миллиардов, долларов на разработках, которые всё равно не дотягивали бы до российских», — написал Сергей Г.

«Отстают они значительно в этом деле, поэтому и ввели мораторий. Как только появится, сразу снимут этот мораторий, тут можно быть уверенными. Так всегда англосаксы делают, мы уже давно знаем, но подзабыли просто», — отметил Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка с радостью обзавелась бы новым опасным для всего человечества оружием.

«Если бы США могли изобрести очередное оружие массового поражения, то они бы со 100% вероятностью это сделали. Поэтому этот мораторий — либо расписка в собственном бессилии, либо очередное вранье в пользу зелёной повесточки, которую они продвигают, но при этом сами её избегают», — пишет Наталья П.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия тем временем продолжит разработки и испытания в этом направлении, опережая весь мир.

«Ну, а нам то что? Пусть у себя и вводят. А мы будет сбивать спутники, как надо», — указывает Станислав С.

Напомним, 19 апреля вице-президент США Камала Харрис заявила во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в штате Калифорния о том, что Америка вводит мораторий на испытания противоспутникового оружия, ссылаясь на их опасность.