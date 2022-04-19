Тель-Авив, Израиль, 19 апреля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Гастроли комика Нурлана Сабурова в Израиле отменены. Об этом 19 апреля сообщил Telegram-канал «Светские хроники».

Кадр из видеоподкаста Hustle MMA Нурлан Сабуров

По словам организаторов тура, причиной отмены послужило их желание «не допустить насилия на развлекательном мероприятии». К слову, ранее аналогичным образом было отменено выступление Сабурова в Чикаго (США).

Напомним, что во время недавнего концерта Нурлана Сабурова в Сан-Франциско (США) на сцену выбежала активистка в белом платье с красными пятнами, символизирующими события на Украине. Вскоре охрана вывела девушку из зрительного зала, а сам Сабуров лишь пошутил на тему случившегося.