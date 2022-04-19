Лос-Анджелес, США, , 21:19 — REGNUM Рэпер Drake поделился с поклонниками фотографией, на которой он обнимает певицу Тейлор Свифт. Он опубликовал снимок в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дрейк Скриншот YouTube

Пользователи Сети считают, что таким образом рэпер намекнул на выход будущего трека, записанного со Свифт. Как отмечает ряд западных СМИ, фотография исполнителей сделана некоторое время назад, так как у них теперь другие причёски.

Ранее учёные открыли новые виды многоножек, один из которых назвали в честь Тейлор Свфит. По словам одного из исследователей, он является фанатом певицы, а её песни когда-то помогли ему «пережить взлёты и падения в аспирантуре».

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