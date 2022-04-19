Лос-Анджелес, США, 19 апреля 2022, 21:19 — REGNUM Рэпер Drake поделился с поклонниками фотографией, на которой он обнимает певицу Тейлор Свифт. Он опубликовал снимок в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Пользователи Сети считают, что таким образом рэпер намекнул на выход будущего трека, записанного со Свифт. Как отмечает ряд западных СМИ, фотография исполнителей сделана некоторое время назад, так как у них теперь другие причёски.
Ранее учёные открыли новые виды многоножек, один из которых назвали в честь Тейлор Свфит. По словам одного из исследователей, он является фанатом певицы, а её песни когда-то помогли ему «пережить взлёты и падения в аспирантуре».
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