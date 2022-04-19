Курган, , 21:18 — REGNUM В Курганской области стали изготавливать и продавать в местных магазинах пасхальные куличи с буквой Z. Об этом жители Зауралья сообщили в социальных сетях.

Кулич и крашеные яйца — пасхальное угощение Марина Каширская © ИА REGNUM

Куличи с литерой Z появились в одном из супермаркетов города Шадринска.

«Если мы обратимся к истории Первой мировой войны, то… когда у страны наступали трудные времена, а праздник Пасхи был значимым для Отечества, и тогда на куличах, на яйцах возникали сюжеты, связанные с этой войной, различные воинские атрибуты. Это делалось для того, чтобы… поддержать солдат», — пояснил РИА «Новости» идею куличей со знаком спецоперации российских войск на Украине владелец шадринского супермаркета.

Однако заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции 19 апреля заявил, что Русская православная церковь не считает уместным размещение на куличах и пасхальных яйцах буквы Z и других символов специальной военной операции РФ на Украине, равно как и освящение продовольствия с такими изображениями в храмах.

«Мы со своей стороны поддерживаем народные инициативы, направленные на поддержку российской армии. <…> Вместе с тем я считаю, что христианская символика является самодостаточной, и пасхальные куличи и яйца несут на себе именно христианскую символику, которая является на протяжении очень долгого времени неизменной», — цитирует Вахтанга Кипшидзе ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор также дал советы по выбору куличей на пасху.

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