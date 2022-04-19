Берлин, 19 апреля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Победы России над Украиной быть не должно, — так считают в НАТО, сообщил 19 апреля журналистам федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц и Байден

После переговоров с коллегами по НАТО, которые проходили под руководством американского президента Джо Байдена, Шольц сказал, что и Берлин, и его «партнёры в ЕС и НАТО» «совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну».

Затем он от лица, очевидно, всех участников переговоров обратился к российскому руководству, призвав к прекращению обстрела «украинских городов», к срочному «перемирию» и к отводу войск.

Стоит отметить, что обращение германского канцлера звучало весьма эмоционально с использованием таких слов, как «война», «ужасная», «бессмысленная».