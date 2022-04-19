19 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили просьбу немецкого депутата о том, чтобы не спешить с выводами относительно провокации в украинской Буче.

Тимур Кондратьев, , 22:18 — REGNUM Заявление депутата немецкого бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгара Науйока о том, что необходимо отказаться от скоропалительных выводов относительно провокации в Буче и следует услышать позицию всех сторон конфликта на Украине, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 19 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Артист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очевидно, понимают, чем ложь может закончиться. Сегодня ты откровенно врёшь по отношению к России, но уже завтра вы мёрзнете без газа, а производство в стране полностью остановилось. Виноваты в этом ведь будут уже не русские, а вы сами – власти Германии», — указывает Артём И.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое неоднозначное отношение к якобы имевшейся трагедии в украинской Буче со стороны немецких депутатов может говорить о том, что Киев так и не сумел предоставить европейским политикам хоть сколько-нибудь весомые доказательства причастности российских войск к расправам над мирным населением.

«Правда глаза колет. Не могут они тупо врать внаглую. Им бы хоть какие-то намёки на то, что русские причастны к расправам над украинцами в Буче, но нет их. т.е. вообще нет никаких доказательств! Вот и не знают, что делать со всем этим, на что опираться следует в своей антироссийской пропаганде», — предполагает Марина Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что немецкие депутаты уже боятся лишний раз говорить плохое слово в сторону России.

«По-моему, у кого-то проблемы начались серьёзные, эти заявления — сто процентов не от наличия ума или совести внезапно проснувшейся. И не от осознания того, что они натворили у себя в Европе своими играми геополитическими. С них по ходу пьесы уже европейские жители спрашивают: за что у них уровень жизни падает и ради чего они страдать теперь должны? Кому вообще эта Украина интересна в сытой Европе? Только полякам разве что, да и то только потому, что они понимают, что если они Украину сдадут сейчас, то они станут буферной зоной, коей несколько веков были. Их то с Запада, то с Востока имели. Поэтому они и верещат сейчас больше всех — не хотят снова 1939 год повторять», — уверен Михаил П.

Эдгар Науйок Fraktion der AfD im Deutschen Bundestag

Часть людей полагает, что Германия в любом случае встанет на сторону Украины, потому что фашистский Киев – это результат в том числе и их деятельности.

«Немцы потеряли реальность ещё в 2013 году, когда тянули Украину подписать кабальный договор об ассоциации с ЕС. После отказа, кстати, и начался кровавый переворот, который в том числе власти Германии поддержали. Всё остальное – лишь последствия этих действий», — считает Сергей Д.

Ряд пользователей указывает на то, что какое бы решение не было принято в бундестаге, Россия будет дальше стоять на своём, освобождая украинскую землю от нацистской нечисти.

«Вся Европа потерялась во времени. Они думают, что делают хуже нам – русским, а по сути, гробят свою экономику. И никакие их усилия не сломят нас, хотят они того или нет. Россия победит на Украине, победит и в других местах. Нацизм будет уничтожен!» — убеждён Олег Т.

Нашлись и те, кто посетовали на то, что займи Германия более адекватную позицию, то не пришлось бы ей стремительно погружаться в экономический кризис.

«Эх немцы-немцы… ну зачем вы предаёте Россию? Сейчас бы такой бизнес наладили, и всем бы хорошо было. А как с США связались — всё, будет голод и мировой кризис. Ради чего всё это делается? Кому от этого хорошо будет?» — задаётся вопросом Евгений Щ.

Напомним, 18 апреля депутат немецкого бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок заявил в своём видеообращении на YouTube-канале отделения партии в Лейпциге о том, что необходимо отказаться от скоропалительных выводов относительно провокации в Буче и следует услышать позицию всех сторон конфликта на Украине.