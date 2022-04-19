Вашингтон, 19 апреля 2022, 21:55 — REGNUM Украинский конфликт повысил спрос на системы противоракетной обороны крупнейшего американского производителя оружия Lockheed Martin, сообщает 19 апреля Reuters.
Во всем мире спрос растет на противоракетный комплекс THAAD и зенитный ракетный комплекс PAC-3, заявил генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет.
Напомним, что в марте президент США Джо Байден запросил рекордный для мирного времени бюджет на национальную оборону в размере $813 млрд.
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