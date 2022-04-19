Вашингтон, 19 апреля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Украинский конфликт повысил спрос на системы противоракетной обороны крупнейшего американского производителя оружия Lockheed Martin, сообщает 19 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетное оружие

Во всем мире спрос растет на противоракетный комплекс THAAD и зенитный ракетный комплекс PAC-3, заявил генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет.

Напомним, что в марте президент США Джо Байден запросил рекордный для мирного времени бюджет на национальную оборону в размере $813 млрд.