Штат Калифорния, США, 19 апреля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Американскую певицу Бритни Спирс задержал дорожный патруль Калифорнии (США). Об этом 19 апреля пишет The Blast.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

Причиной ареста артистки стало превышение скорости, однако другие подробности нарушения ПДД не раскрываются. По данным издания, Спирс должна будет предстать перед судом 3 мая 2022 года.

Добавим, что это не первое нарушение ПДД Бритни Спирс за последние несколько лет. В 2019 году певица также превысила скорость.