Нью-Йорк, США, , 21:26 — REGNUM Американский рэпер Nas (Насир бин Олу Дара Джонс) представил видео на недавнюю композицию Ugly. Об этом пишет портал Rap Radar 19 апреля.

Nas Кадр из клипа Ugly

Опубликованная работа представляет собой чёрно-белое видео, демонстрирующее путешествие музыканта по Нью-Йорку (США). Также в ролике снялся продюсер Hit-Boy (Чонси Холлис), создавший инструментал для самого трека.

Напомним, что 24 декабря 2021 года Nas выпустил свой новый альбом Magic. Исполнительным продюсером релиза выступил Hit-Boy, а среди его гостей оказались A$AP Rocky (Раким Майерс) и DJ Premier (Кристофер Эдвард Мартин).

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