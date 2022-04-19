Нью-Йорк, США, 19 апреля 2022, 21:26 — REGNUM Американский рэпер Nas (Насир бин Олу Дара Джонс) представил видео на недавнюю композицию Ugly. Об этом пишет портал Rap Radar 19 апреля.
Опубликованная работа представляет собой чёрно-белое видео, демонстрирующее путешествие музыканта по Нью-Йорку (США). Также в ролике снялся продюсер Hit-Boy (Чонси Холлис), создавший инструментал для самого трека.
Напомним, что 24 декабря 2021 года Nas выпустил свой новый альбом Magic. Исполнительным продюсером релиза выступил Hit-Boy, а среди его гостей оказались A$AP Rocky (Раким Майерс) и DJ Premier (Кристофер Эдвард Мартин).
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