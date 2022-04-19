Москва, , 20:54 — REGNUM За месяц до проведения церемонии награждения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV зрителям объявят имена номинантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 апреля в пресс-службе мероприятия.

Выступление на Русской Музыкальной Премии RU. TV Пресс-служба «Русской медиагруппы»

Как говорится в сообщении, 28 апреля 2022 года на телеканале RU. TV назовут номинации и конкурсантов премии. Зрители также увидят звёздный марафон, участниками которого станут исполнители Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Мот, Ханна, Dabro, Anna Asti и другие.

ИА REGNUM напоминает, что Премия RU. TV в 2022 году состоится 28 мая. Мероприятие пройдёт на сцене «Крокус Сити Холла».

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