Оттава, 19 апреля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Правительство Канады ввело санкции против ряда граждан России, сообщают 19 апреля местные СМИ.

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В санкционный список среди прочих попали предприниматели Михаил Гуцериев и Пётр Авен, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, а также виолончелист Сергей Ролдугин.

Попавшим в новый санкционный список запрещается въезд в Канаду. Их канадские активы при наличии таковых будут заморожены.

Всего под санкции попали 14 физических лиц, среди них — члены семьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова, депутат от «Единой России» Александр Торшин, бизнесмены Игорь Макаров, Михаил Фридман, Александр Пономаренко, Олег Бойко и Герман Хан.