Североуральск, Свердловская область, 19 апреля, 2022, 20:52 — ИА Регнум. В Североуральске Свердловской области нового главу города выберут из трёх кандидатов. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

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По данным Накануне. Ru, в список, составленный конкурсной комиссией, вошли первый замглавы города Светлана Миронова, исполняющая обязанности градоначальника, депутат гордумы Виктор Ильин и глава финансового управления администрации города Эльмира Мухаметова.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний глава города Василий Матюшенко ранее досрочно покинул свой пост. Причиной стали семейные обстоятельства.