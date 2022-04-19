Берлин, , 20:55 — REGNUM Без конца поставлять на Украину вооружения Германия не сможет, сообщил 19 апреля журналистам германский федеральный канцлер Олаф Шольц по итогам видеоконференции с США и их союзниками.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

Отметив, что Берлин получил из Киева список вооружений, которые нужны ВСУ, Шольц сказал, что определённые позиции поставить можно будет, но при этом возможности германской стороны уже «почти исчерпаны».

Он пояснил, что не всякое вооружение имеет смысл отправлять ВСУ, а только то, которым украинские военные смогут воспользоваться. Киев, добавил глава германского правительства, запросил «противотанковое оружие и оружие воздушной обороны».

Читайте ранее в этом сюжете: Байден провёл с союзниками переговоры об Украине по видеосвязи