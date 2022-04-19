Берлин, 19 апреля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Без конца поставлять на Украину вооружения Германия не сможет, сообщил 19 апреля журналистам германский федеральный канцлер Олаф Шольц по итогам видеоконференции с США и их союзниками.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Отметив, что Берлин получил из Киева список вооружений, которые нужны ВСУ, Шольц сказал, что определённые позиции поставить можно будет, но при этом возможности германской стороны уже «почти исчерпаны».

Он пояснил, что не всякое вооружение имеет смысл отправлять ВСУ, а только то, которым украинские военные смогут воспользоваться. Киев, добавил глава германского правительства, запросил «противотанковое оружие и оружие воздушной обороны».