19 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 22:15 — REGNUM Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он отказывается называть «красную линию» для конфликта на Украине, потому что это «значит сказать, как реагировать и где», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

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«Забавный персонаж, карикатурный. Маршал де Голль в гробу переворачивается, смотря на потомков-вырожденцев», — пишет Евгения М.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент Франции всеми силами пытается скрыть своё участие в развязывании конфликта на Украине, поэтому и не позволяет себе давать чёткие определения.

«Прикольно: «Принять чью-то сторону – значит стать стороной конфликта…». А сейчас вы что делаете, месье Макрон? Поставляете одной из сторон в качестве гуманитарной помощи наёмников и оружие? Лицемерие зашкаливает. А великому русскому терпению приходит конец», — предупреждает Татьяна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Макрон временно прикрыл свой оскал, пока во Франции проходят выборы президента.

«Сегодня он такой, пока идут выборы, а потом обратно к своим кардинальным мерам перейдёт. Макрон виляет перед избирателями как может. Вот только это ему не поможет», — подозревает Руслан Б.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что отсутствие чёткой позиции относительно ситуации на Украине может вызвать только недоверие со стороны потенциальных избирателей нынешнего французского президента.

«Макрон в очередной раз подмочил свою репутацию. Это виляние на публике не даст ему политических очков», — считает Артур Л.

«Он Францию-то неспособен полностью контролировать. Какие такие линии он собрался чертить?» — интересуется Сергей Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Макрон если и скажет какое-то мнение, то только такое, какое было согласовано в Вашингтоне.

«Да пускай на лбу себе линии нарисует, хоть красные, хоть синие. За что сейчас Франция отвечает? Их былая слава осталась в истории. Нынешние французские элиты – жалка пародия наполеоновских походов. Все свои интересы отдали Великобритании и США», — написал Абрам М.

Нашлись и те, кто отмечают, что вне зависимости от мнения французского президента Российская Федерация будет отстаивать свои национальные интересы.

«Так не может быть никаких красных линий со стороны Франции! У них там второй тур выборов президента впереди, да и экономика висит на волоске», — указывает Илья Б.

«Я так понял, что Россия ещё и санкции особо не вводила против экономических агрессоров, по типу Франции, а они там уже все делят шкуру неубитого медведя? Плохо им. Не хватит силёнок чертить красные линии», — предполагает Семён М.

«Ему про красную линию ещё не рассказали. Как расскажут, так укажет. И куда же исчезла свободная и сильная Европа? Где эти независимые страны? Решительные политики? Во Франции последним реальным мужиком во власти был де Голль. Нет сейчас де Голлей. Некому в Европе встать против США. Видимо, нам придётся», — подметила Вера Л.

Напомним, 18 апреля заявление президента Франции Эммануэля Макрона в интервью телеканалу France 5 о том, что он отказывается называть «красную линию» для конфликта на Украине, потому что это «значит сказать, как реагировать и где».