Екатеринбург, , 20:38 — REGNUM Депутат свердловского Заксобрания Иван Зайченко («Новые люди») исключён из состава депутатского корпуса. Такое решение приняли 19 апреля на заседании регионального парламента.

Удостоверение депутата Bloknot-volgodonsk.ru

Этому предшествовала небольшая дискуссия. Дело в том, что бизнесмен не явился на заседание, и некоторым его теперь уже бывшим коллегам это не понравилось. Тем не менее практически единогласно его заявление было удовлетворено.

Как сообщало ИА REGNUM, Зайченко был избран по партийному списку. Его заменит предприниматель Владимир Загайнов.

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