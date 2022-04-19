19 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:14 — REGNUM Американские подростки сегодня составляют самую быстрорастущую возрастную категорию населения США, умершего по причине передозировки. Без кардинального пересмотра наркополитики, пишет колумнист The Washington Post Роберт Гебелхоф, эта проблема будет только усугубляться.

Андрей Колеров. Два черепа. 1991

С января по июнь 2021 года от передозировки в США умерли порядка 1150 подростков 14-18 лет, согласно данным исследования, опубликованного в журнале JAMA. Это на 20% превышает показатели 2020 года и более чем в два раза превышает число погибших в 2019 году. И хотя подростки составляют лишь небольшую часть от погибших от передозировки в первой половине 2021 года американцев, данный всплеск всё равно ужасает.

Количество смертей растет на фоне распространения в США фентанила, синтетического опиоида, который может быть в 50 раз мощнее героина.

Фентанил — это синтетический опиоид, который может привести к смерти даже при малых количествах. Многие умирают также от того, что смешивают вещество с другими наркотиками. Согласно данным агентства по борьбе с наркотиками США (DEA), фентанил поступает в США в основном из Мексики и Китая.

Американские интернет-пользоватеи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

Хуго Симберг. Сад смерти (фрагмент). 1896

«Наркотики приходят по почте США. И покупаются в социальных сетях. Следите за своим ребенком. Или скажите им раздавить таблетки и нюхать или глотать в небольших количествах, чтобы проверить силу. Длительное употребление в любом случае разрушит их мозг», — предупреждает Muireadah.

«Извините, меня не возмущают передозировки. Я возмущен тем, что метамфетамин превращает людей в зомби», — комментирует Owkrender.

«Смертность от передозировки среди подростков достигла новых высот. Где же возмущение?» — недоумевает Tom Walker1.

«Не будьте глупцами. В США, как только вы рождаетесь, все заботы о благосостоянии заканчиваются. Возмущение возникает только на стадии эмбриона», — отвечает MrSnuffLeupagus.

«Наша культура крайне слаба в попытках устранить первопричину (причины) наших проблем. Я помню, как много лет назад смотрел обращение к нации, в котором объявлялась «война с наркотиками». Среди всех аспектов и программ, которые были инициированы, не было ничего, чтобы решить проблему спроса», — вспоминает Retiredagain.

«В США непропорционально большое внимание в борьбе с опиоидной эпидемией было направлено на легко измеримую роль рецептурного бланка. Но правительство не занялось уличной наркоэкономикой и сопутствующей ей динамикой. Видимость в значительной степени одержала победу над эффективностью», — объясняет Fablet God-wit.

«Я согласен с вашими комментариями на 100%. Помимо отсутствия решения более сложной и комплексной проблемы, которую вы описали — фентанила, наш Конгресс, DEA и другие правительственные агентства (как федеральные, так и местные) чрезмерно преследовали тех, кто назначал опиоиды, не содержащие фентанил. По мере того как регистрация этих рецептов в DEA и/или медицинские лицензии ограничивались или отзывались, тысячи пациентов, которым были выписаны эти опиоиды (и которые были физически зависимы от них, но не злоупотребляли ими), внезапно были вынуждены искать на улицах потенциально фентаниловую версию своего обычного опиоида. Когда эти пациенты оказались оторванными от структуры и безопасности квалифицированных врачей и фармацевтов, контролирующих употребление ими опиоидов, тысячи людей погибли от отчаянной, случайной или импульсивной передозировки», — отвечает PatMan57.

«К сожалению, в Соединенных Штатах всегда будет существовать проблема наркотиков. Я думаю, что мы можем гораздо лучше контролировать эту проблему, но, возможно, это просто выдача желаемого за действительное. Я давно не смотрел статистику, но проблемой номер один среди наркотиков здесь всегда был алкоголь, и, вероятно, остается до сих пор», — предполагает AmericanPie2020.

«Вот что происходит при железном запрете. Когда вы криминализируете один наркотик, контрабандисты обязательно провозят что-то другое, гораздо более сильное. Так случилось с ликером, вытеснившим более популярное пиво в 1920-х годах. Сейчас это происходит с фентанилом, который будет не последним сильнодействующим опиоидом, ставшим доступным. Вернитесь к легальным опиоидам, как это было в конце 1800-х годов, когда почти никто не умирал от передозировки», — призывает rob9leg.

«Вопрос, на который я хотел бы получить ответ, заключается в следующем: ПОЧЕМУ картели поставляют в эту страну наркотики, которые убивают их клиентов? Это кажется исключительно плохой бизнес-моделью», — размышляет Barron beshoar.

Напомним, что передозировка фентанила стала основной причиной смерти граждан США в возрасте от 18 до 45 лет, согласно анализу данных правительства США. С 2020 по 2021 год почти 79 тысяч человек в данной возрастной категории— 37 208 в 2020 году и 41 587 в 2021 году — умерли по причине передозировки названого наркотика, сообщает организации Families Against Fentanyl со ссылкой на анализ данных. Даже от коронавируса умерло в разы меньше. Так, с 1 января 2020 года по 15 декабря 2021 года было зарегистрировано порядка 53 тысяч смертей по причине COVID-19 среди американцев в возрасте от 18 до 49 лет, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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