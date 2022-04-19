Ирвайн, США, 19 апреля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Компания Blizzard представила грядущее дополнение к ролевой онлайн-игре World of Warcraft. Об этом 19 апреля пишет «Игромания».

Иван Шилов ИА REGNUM World of Warcraft

Дополнение называется Dragonflight — игроки получат новый класс Evoker (Вызыватель), новый континент, Драконьи острова, древний дом драконов и другое. Как отмечает издание, информация о выходе Dragonflight появилась в Сети заранее, поэтому для игроков она не стала сюрпризом.

Добавим, что Blizzard также объявила о новом расширении классической версии игры. Запуск миров Wrath of the Lich King Classic состоится в 2022 году, однако точная дата пока неизвестна.