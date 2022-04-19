Мариуполь, ДНР, 19 апреля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Более 120 мирных жителей города Мариуполя вышли из подвалов домов, находящихся возле проходной «Азовстали», передаёт 19 апреля Первый канал.

ИА REGNUM Волноваха, больница, подвал

Эти люди вышли по коротким гуманитарным коридорам, которые российские военные открыли 19 апреля у завода для мирных жителей. До сих пор они прятались в подвалах домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР заявляют, что никто из украинских боевиков не покинул 19 апреля «Азовсталь», хотя им предоставили для этого гуманитарный коридор.