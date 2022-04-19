Салехард, 19 апреля 2022, 20:20 — REGNUM Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов распорядился заменить в региональном постановлении англицизм «менеджер» на русское слово «управляющий». Соответствующее распоряжение главы ЯНАО опубликовано на сайте правительства региона.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов
Yanao.ru

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов в начале апреля 2022 года призвал дать решительный отпор русофобам, и начать с очищения русского языка от англицизмов.

«Внутри страны нам необходимо полное очищение от чужих смыслов. Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно», — отметил Аксёнов.

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