Салехард, 19 апреля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов распорядился заменить в региональном постановлении англицизм «менеджер» на русское слово «управляющий». Соответствующее распоряжение главы ЯНАО опубликовано на сайте правительства региона.

Yanao.ru Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов в начале апреля 2022 года призвал дать решительный отпор русофобам, и начать с очищения русского языка от англицизмов.

«Внутри страны нам необходимо полное очищение от чужих смыслов. Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно», — отметил Аксёнов.