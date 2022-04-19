Лос-Анджелес, США, , 20:16 — REGNUM Компани Disney представила постер предстоящего сериала «Мисс Марвел». Соответствующая информация появилась в телеграм-канале сервиса «Кинопоиск» 19 апреля.

Постер картины «Мисс Марвел» Скриншот телеграм-канала «Кинопоиск»

На постере изображена главная героиня Камала Хан (Иман Веллани), а также второстепенные персонажи шоу. Премьера сериала запланирована на 8 июня 2022 года на платформе Disney Plus.

ИА REGNUM напоминает, что мини-сериал создан сценаристкой Бишей К. Али и основан на на персонаже Marvel Comics Мисс Марвел. Главным режиссёром выступает Адиль Эль Арби.

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