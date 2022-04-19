Челябинск, , 20:11 — REGNUM В Челябинской области средства областного материнского капитала теперь можно будет тратить на ремонт печного оборудования и электропроводки. Такой законопроект был принят на заседании регионального Заксобрания.

Деньги Pixabay.com

Министр социальных отношений региона Ирина Буторина надеется на то, что эта мера позволят качественно повысить уровень пожарной безопасности. Особенно это касается тех частных жилых домов, в которых проживают многодетные семьи».

Отметим, размер регионального маткапитала составляет 108 160 рублей. Деньги предоставляются при рождении третьего и последующих детей тем семьям, в которых доход не превышает двух прожиточных минимумов на одного человека. В 2022 году пограничная сумма составляет 25 914 рублей.