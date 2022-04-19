Вашингтон, 19 апреля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) понизил свой прогноз по росту мирового ВВП в 2022 году с прежних 4,4% до 3,6%, следует из опубликованного 19 апреля доклада фонда. Прогноз роста мировой экономики на 2023 год также понижен — с прежних 3,8% до 3,6%.

Международный валютный фонд

В комментарии аналитиков МВФ отмечается, что на фоне ожидавшегося восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, перспективы ухудшились из-за ситуации на Украине.

В фонде ожидают, что геополитические факторы отразятся на ценах на сырьё и продовольствие в мире. При этом возрастёт отток капитала как из развивающихся, так и из развитых стран.

Прогноз МВФ по роста ВВП США в 2022 году понижен с 4% до 3,7%, по росту ВВП стран еврозоны — с 3,9% до 2,8%, по росту ВВП Китая — с 4,8% до 4,4%.