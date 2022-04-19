Тель-Авив, Израиль, , 19:55 — REGNUM Телеведущий и комик Максим Галкин записал видеообращение к представителям СМИ. Он опубликовал ролик в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 19 апреля.

Максим Галкин Скриншот с YouTube

Галкин опроверг ранее появившиеся новости о том, что его якобы вызвали в израильский отдел полиции для допроса по делу о недавней гибели мужчины. «Я привык к тому, что пресса пишет про меня небылицы, но тот уровень заказного вранья про меня в России достиг уже какого-то апофеоза… Я понимаю, что у вас команда меня очернить, смешать с грязью, показать, что мне здесь плохо… Мне хорошо», — прокомментировал комик.

Как ранее сообщал ряд российских СМИ, уехавшего в Израиль Максима Галкина доставили в полицию для допроса. Якобы он был последним человеком, кто видел мужчину, который погиб на пляже.

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