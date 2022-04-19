Москва, , 19:27 — REGNUM Российская телеведущая Ксения Бородина раскрыла подробности брака с бизнесменом Курбаном Омаровым. Об этом пишет портал StarHit 19 апреля.

Ксения Бородина Кадр из интервью для Super

«Поверьте, если бы люди узнали правду, у вас бы волосы на голове зашевелились. Там мало про человеческое отношение, но я не жертва и не строю ее из себя. Если я вам улыбалась первое время в соцсетях, это не значит, что все легко для меня прошло. Просто у меня нет привычки рыдать на камеру и посвящать публику в свое личное», — заявила Бородина. Также телеведущая призналась, что уже долгое время мечтает о том, чтобы бывший супруг перестал высказываться в её адрес.

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. В 2021 году супруги объявили о своём расставании, спустя шесть лет брака.

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