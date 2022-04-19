Нижневартовск, Югра, , 19:23 — REGNUM В Югре скончался один из пострадавших при взрыве газа на канализационной насосной станции в Нижневартовске. Об этом сообщают «Новости Югры».

Газовые баллоны

Напомним, днём 8 апреля 2022 года в помещении канализационной насосной станции во время работ по обслуживанию оборудования произошёл взрыв газа. В результате обрушилось перекрытие между этажами и пятеро работников предприятия в возрасте от 23 до 56 лет получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Проверяется версия о воспламенении паров газа, поступивших из сточной системы Нижневартовска.

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