Вашингтон, , 19:34 — REGNUM Полтора часа продлились переговоры США и их союзников по видеосвязи, посвящённые России и Украине, сообщили 19 апреля в пресс-службе Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американский президент Джо Байден беседовал с главами Британии, Германии, Франции, Японии, Италии, Канады, Польши и Румынии. Кроме того, в этом созвоне приняли участие председатель Европейского совета, председатель Еврокомиссии и генсек НАТО.

Речь на этих и подобных переговорах идёт о поддержке американцами и их союзниками Украины, на территории которой ВС России проводят спецоперацию по денацификации.

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