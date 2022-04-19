Вашингтон, 19 апреля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Полтора часа продлились переговоры США и их союзников по видеосвязи, посвящённые России и Украине, сообщили 19 апреля в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Американский президент Джо Байден беседовал с главами Британии, Германии, Франции, Японии, Италии, Канады, Польши и Румынии. Кроме того, в этом созвоне приняли участие председатель Европейского совета, председатель Еврокомиссии и генсек НАТО.

Речь на этих и подобных переговорах идёт о поддержке американцами и их союзниками Украины, на территории которой ВС России проводят спецоперацию по денацификации.