Саранск, , 19:10 — REGNUM На днях в Мордовию прибыла новая партия эвакуированных из республик Донбасса. Важную роль в деле оказания помощи беженцам в республике играют студенты Мордовского госуниверситета им. Н. Огарева. Механизм отлажен.

Встреча беженцев из Донбасса Cap.ru

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«Все наша работа регулируются волонтёрским центром, — говорит студентка Института национальной культуры МГУ им. Н. Огарева Екатерина Кондратьева. — У нас есть общий чат, где все волонтёры друг с другом общаются. Там же мы записываемся на удобный день и смену. Только часто бывает всё занято, и проходится за несколько дней до выхода себя вписывать, потому что много желающих».

Работа с беженцами организована в три смены. В утреннюю волонтёры помогают накормить детей и взрослых, после завтрака детей отправляют в школу, а взрослым оказывают все виды помощи, в которых они нуждаются: оформление документов, сопровождение по магазинам, перемещение по Саранску. Вторая смена начинается с обеда.

«Волонтёры приводят детей из школ, и все обедают, а после обеда уже у них свободное время. Волонтёры помогают детям делать уроки либо вывозят детей и взрослых на культурно-массовые мероприятия, — рассказывает Егор Митрошин, студент географического факультета. — А так запросы у людей разные: кому-то нужна аптека, кому-то парикмахерская, кому-то вещи купить, кому-то симки оформить».

Третья смена — ужин и вечернее время. Волонтёры стараются не оставлять невольных гостей наедине со своими мыслями. По вечерам для них устраиваются развлекательные мероприятия, и им продолжают оказывать психологическую и бытовую помощь.

«В центре помощи спокойная и приятная обстановка, все беженцы очень приветливые, и некоторые дети к нам просто «прилипли», — замечает Марина Баранова, студентка Института национальной культуры.

«Мы сознательно поддерживаем ребят в их стремлении помочь людям, попавшим в непростую ситуацию. Волонтёрство, если хотите, ещё один факультет нашего вуза. На нём учат доброте и человечности», — говорит и.о. ректора Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко.