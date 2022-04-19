19 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:12 — REGNUM Новость о готовности США в ближайшие дни начать обучать украинских военнослужащих пользоваться гаубичной артиллерией возмутила американских пользователей Twitter, посчитавших, что Вашингтон только способствует разжиганию конфликта, хотя должен всеми силами призывать к переговорам.

Армия Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«И это поможет войне закончиться? Чушь!» — восклицает @thelegendali.

«Россия располагает более чем 5000 единиц реактивной артиллерии. В этой ситуации нужен мир, не нужно больше топлива. Пришло время поговорить и остановиться. Речь идет о жизнях, а не об артиллерии. Жизни людей. Как и в Йемене, кстати…» — пишет @joeledfranco.

«Какого хрена мы считаемся нейтральными, когда активно участвуем в вооружении и обучении их армии? Это похоже на то, что мы ведем войну, но просто используем солдат другой страны», — указывает @Anthony36 841 651.

«Почему США не способствуют урегулированию путем переговоров? Всё, что для этого нужно, это чтобы Украина приняла нейтралитет. Если это слишком обременительно для Зеленского, США могли бы «поощрить» его помощью $$. США препятствуют миру», — негодует @CahootGaloot.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кто выигрывает от продажи всего этого оружия и гибели стольких невинных людей? Мир страдает. Нам нужен мир, а не война», — призывает @Andrewtrodalone.

«Когда есть шанс остановить войну, НАТО почему-то выбирает остаться на Украине и не объявляет о выводе войск. НАТО и США желают, чтобы война продолжалась и не заканчивалась. Свою мощь США набрали в Первую и Вторую мировые войны, поэтому они всегда хотят еще войн», — вспоминает @Yuan77 696 730.

«Кто выигрывает от войны? Наши корпорации. Так поддержим смелых директоров компаний и не будем ставить под вопрос войну», — иронизирует @jo_avg.

«Лить бензин в огонь — не лучший способ его потушить, но это может стать шагом к вспышке и более масштабному пожару или, по крайней мере, к более затяжной и смертоносной войне», — комментирует @LarryBoorstein.

«Именно так Америка в конечном итоге воевала во Вьетнаме. И как нам повернулся Вьетнам. Мы только что закончили афганскую войну», — указывает @mike99 251 677.

«Остановите войну. Не посылайте больше оружия», — просит @Lora_Tweeter.

«Прекращение поставок оружия обеспечивает резню украинского народа. Где вы были?! Россия не ценит ни гражданских лиц, ни гуманитарные коридоры», — верит @derrickruthless.

«Это азовские нацисты… Зачем России гражданские лица в зоне боевых действий????? Просто поразительно, как вы не можете даже рассмотреть элементарную логику…» — отвечает @Captain54 672 005.

«Слушайте, никто не хочет оправдывать войну, но люди хотят, чтобы война закончилась. Урегулирование путем переговоров — это ответ на вопрос о спасении многих жизней. Альтернативой является гибель многих украинцев», — объясняет @cindylouwho556.

«Правительство Байдена поклялось бороться с Россией до последнего живого украинца!» — напоминает @vagabondX10.

«Вы не можете выиграть войну, которая ведется на вашей территории, она оставит вашу страну в руинах. После сброса всех бомб война всё равно закончится дипломатией, почему бы не избежать кровопролития и бессмысленных разрушений?» — недоумевает @lawnreigh1.

«Военно-промышленный комплекс пытается выдоить как можно больше денег. Капитализм стоит украинцам жизни», — переживает @Establishedin96.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи на $800 млн, которая предполагает отправку тяжелой артиллерии.

На сегодняшний день Соединенные Штаты уже отправили Украине четыре партии оружия в рамках нового пакета помощи.

Источник рассказал, что подготовка украинских военных будет проводиться за пределами Украины.