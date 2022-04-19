19 апреля 2022 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 22:02 — REGNUM В ходе своего выступления в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, в частности, о том, что экономика России вступает в непростой период структурных изменений. Западные санкции, по ее словам, уже сказались на финансовом секторе страны и сейчас скажутся на реальном секторе экономики. Период активной структурной трансформации и поиск новых моделей бизнеса для многих предприятий, по оценкам Центробанка, начнется во втором-третьем квартале.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Структурная перестройка экономики, как заявил «Московскому Комсомольцу» ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, — необходимая мера в связи с рисками нарастающего инфляционного давления, поскольку запасы готовой продукции действительно заканчиваются. Они, по словам эксперта, помогли сбить первый ажиотажный спрос, но дальше сохраняется высокий риск нарушения производственных цепочек, логистики. То есть оценка регулятора о том, что ухудшение может начаться к концу II–III квартала, как полагает Масленников, верна.

«Например, у нас, по различным оценкам, дефицит контейнеров составляет от 37% до 66%, и с этим мы столкнемся уже в ближайший квартал. Транспортные расходы будут перекладывать на плечи конечного потребителя. И мы действительно начнем ощущать все это уже после майских праздников», — резюмировал эксперт, также подчеркнувший, что Банк России не обещал роста инфляции, говоря о том, что период структурной перестройки будет сопровождаться ростом цен на отдельные товары, а лишь указал на существование этих рисков, которыми управлять нужно начинать именно в настоящее время, иначе мы получим новую волну инфляции.

Риск начала второй волны инфляции из-за сбоев в логистике и исчерпании запасов готовой продукции, по словам эксперта, должен подвигнуть регуляторов всех уровней для более активной реализации мер по структурной политике. При этом, как пояснил Масленников, Банк России не намерен любой ценой бороться с инфляцией и планирует делать ставку на новые модели бизнеса, на стимулирование предпринимательства, на поддержание конкуренции – на это будут работать программы льготного кредитования.

Что касается сроков подстройки экономики к новым условиям функционирования в условиях санкций, то, по оценкам Масленникова, «в реальности этот процесс займет не один-два квартала».

«Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин уже заявил, что весь этот процесс потребует около двух лет, при этом критерием успешности движения по данному маршруту будет решение критических задач по импортозамещению. Скажем, поскольку у нас проваливается развитие электронной промышленности, то подготовленный новый национальный проект по этому направлению до 2030 года – это действие по структурной перестройке экономики. Здесь создаются условия для новой отрасли – как по продуктовой линейке, так и по инфраструктуре, спросу», — заключил Никита Масленников.

Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

Перестройка российской экономики в условиях санкций займет больше времени по сравнению с ситуацией 2014 года, пишут «Банки ру» со ссылкой на опрошенных «Ведомостями» экспертов. Тогда экономика восстанавливалась около пяти лет, поэтому и сейчас, по их мнению, вряд ли удастся адаптироваться за один-два года.

Рецессия в этом году, скорее всего, неизбежна, считают аналитики, она будет вызвана прежде всего уходом из России иностранных компаний, потерей доступа к импортным товарам и ростом неопределенности. Во II квартале, отмечает издание, будет зафиксирован спад производства, а увеличение госрасходов приведет к росту инфляции и вряд ли существенно поможет справиться с последствиями выпадения из мировых производственных цепочек.

Одно дело – решить проблемы с логистикой или найти нового поставщика, что можно сделать в течение месяца, другое дело, как заявила ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова, — наладить производство в рамках импортозамещения, что может занять и около года (если есть доступ к технологиям), и 5–10 лет (если говорить о высокотехнологичных сегментах, как, например, производство микропроцессоров).

Рассуждая об адаптации российской экономики к новым реалиям, нельзя, по ее мнению, определить какой-то точный срок ввиду того, что в разных сегментах он будет разным. В любом случае, по словам Прикладовой, «Центробанку важно правильно определить момент для снижения ключевой ставки, чтобы наполнить экономику «дешёвыми» деньгами для развития производства, но при этом не разогнать инфляцию из-за повышения доступности кредитов для населения».

Прогноз главы Центробанка о том, что российскую экономику ждет период структурных изменений, как заявлял ранее «Известиям» партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов, частично выглядит правдоподобным. Наблюдаемая в России инфляция, по словам Шатова, действительно носит по большей части немонетарный характер, поэтому продолжение прежней политики регулятора, в результате которой экономика имеет одновременно низкую монетарную обеспеченность и ликвидность, стало бы большой ошибкой. В ситуации, когда произошел резкий шок предложения, в результате которого сократился объем продаж и выросли цены, первоочередная задача, как сказал эксперт, «дать возможность экономике перезагрузиться, а бизнесу — адаптироваться к новым реалиям».

«Для перезапуска экономики нужны дешевые кредиты. Переориентация на альтернативных контрагентов и выстраивание новых цепочек поставок требует значительного времени. При этом возврат инфляции к целевому уровню в 4% к 2024 году маловероятен», — заключил Шатов.

Адольф фон Менцель. Металлургический завод

Под структурной перестройкой экономики, по словам финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева, в первую очередь имеется в виду процесс импортозамещения. Второе, что нужно понимать, как сказал Беляев «Московскому Комсомольцу», — это вызовы на более глобальном уровне.

«Сейчас в мире идет новая волна научно-технической революции, связанная с использованием возможностей искусственного интеллекта, информационных технологий, уникальных материалов, средств их производства и в известной мере новых экологических требований ко всему производству. Это магистральная, общемировая тенденция, но на нее наслаиваются задачи, которые мы ставим перед собой в плане развития уже нашего производства в современных условиях», — пояснил изданию Беляев, указав также, что не нужно понимать слишком примитивно, что структурная перестройка экономики России может произойти быстро. Речь, по словам аналитика, идет о начале большого пути, первые шаги по которому стране нужно будет сделать в ближайшее время.

Отечественному бизнесу, как сказал Беляев в эфире радио Sputnik, придется занимать те ниши, которые ранее были заняты иностранными компаниями, или те ниши, которые были заняты импортными товарами.

«Теперь предполагается, что эти ниши освободятся, и нашему бизнесу надо будет туда внедряться и раскручивать там уже отечественное производство. Это могут быть товары потребительского назначения, а могут быть изделия, компоненты, которые требуются для дальнейшего промышленного использования. Это – самое главное», — цитирует радио Sputnik слова финансового аналитика Михаила Беляева, подчеркнувшего, что мы сейчас находимся на перекрестье — пересечении двух тенденций, которые нам надо будет осваивать, — это структурная перестройка экономики и технологическая трансформация, которая является общемировым трендом.

Жесткий протекционизм, как заявила ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль, — основной способ защититься от долгосрочного влияния санкций на экономику России. По ее мнению, именно последствия долгосрочной волны – более серьезны: они могут привести к росту издержек, банкротству тех предприятий, которые не смогли справиться с вызовами краткосрочной волны. Эти последствия, по ее словам, следует проанализировать.

«Сегодня никто не спорит, что санкции серьезны и российскую экономику ждёт мощнейшая структурная трансформация, — сказала Скрыль. — Текущие санкции можно разделить на две волны воздействия. В первую очередь начать нужно с краткосрочной волны, результаты которой выражаются в разрыве логистических цепочек и исключении России из мирового финансового центра. Последствия краткосрочной волны могут быть нивелированы до конца года. Ряд отраслей найдут альтернативные пути доставки, будут заменены поставщики, а в большинстве случаев должен сработать механизм импортозамещения».

Как ранее сообщали «Известия», сейчас в правительстве и Совете безопасности рассматривается предложенный российскими экономистами проект прорывного развития социально-экономической системы «Созидательная технократия», оказавшийся в распоряжении издания. В частности, чтобы добиться структурных изменений в российской экономике в среднесрочной перспективе, предлагается сместить акценты на традиционные секторы и реальное производство.

Активное создание новых производств для импортозамещения не только снизит зависимость от импорта, но и приведет к резкому увеличению рабочих, инженерных и научных рабочих мест. Авторы также считают, что прибыльность в экономике должна перетечь с финансового рынка, торговли и добычи полезных ископаемых в обрабатывающие и наукоемкие отрасли. Наука и производство должны стать самой привлекательной рыночной активностью.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие (фрагмент). 1926

Активное же пополнение базы технологий, обратный инжиниринг иностранных продуктов, в числе других методов предлагаемых авторами для ускорения научно-технологического развития и преодоления технологического разрыва, позволит, по их мнению, сократить сроки ликвидации технологического разрыва, с одной стороны, а с другой — адекватно задействовать используемые сегодня средства производства, машины, компьютеры и оборудование. Также предлагается запустить поэтапное создание собственной абсолютно автономной в программном и аппаратном плане национальной информационной системы управления экономикой.