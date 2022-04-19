Санкт-Петербург, , 19:05 — REGNUM Эксперты подвели итоги конвента разработчиков настольных игр «Граникон-2022» и назвали имена победителей конкурсов, проводимых в рамках конвента. Соответствующая информация появилась на официальной странице мероприятия «ВКонтакте» 19 апреля.

Настольные проекты Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Жюри конвента определили победителей по нескольким номинациям, а также добавили категории для начинающих и уже опытных авторов игр. Полный список призёров доступен в сообществе «ВКонтакте».

ИА REGNUM напоминает, что «Граникон» — это ежегодный конвент разработчиков настольных игр, организуемый Гильдией разработчиков настольных игр (ГРаНИ). В 2020 и 2021 годах мероприятие проходило в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

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