Москва, 19 апреля 2022, 19:16 — REGNUM Российский музыкант Андрей Губин сообщил о планах уехать из России. Об этом 19 апреля пишет портал «Телепрограмма».
«В подходящих условиях будет легче, как найду хорошее жилье, сразу переду. На лето хочу поехать на месяц в Египет, поплавать в море. Это будет полезно для спины», — заявил певец. Однако Губин также отметил, что «пока не строит планов на далекое будущее».
Напомним, что Андрей Губин получил массовое признание в середине 1990-х годов, выпустив ряд хитов. В последние годы артист испытывает проблемы со здоровьем, вследствие чего не ведёт концертную деятельность.
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