Москва, , 19:16 — REGNUM Российский музыкант Андрей Губин сообщил о планах уехать из России. Об этом 19 апреля пишет портал «Телепрограмма».

Андрей Губин Кадр из интервью «Комсомольской Правде»

«В подходящих условиях будет легче, как найду хорошее жилье, сразу переду. На лето хочу поехать на месяц в Египет, поплавать в море. Это будет полезно для спины», — заявил певец. Однако Губин также отметил, что «пока не строит планов на далекое будущее».

Напомним, что Андрей Губин получил массовое признание в середине 1990-х годов, выпустив ряд хитов. В последние годы артист испытывает проблемы со здоровьем, вследствие чего не ведёт концертную деятельность.

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