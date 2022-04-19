Кыштым, Челябинская область, , 18:56 — REGNUM Жительница Кыштыма Челябинской области перевела мошенникам почти миллион рублей, которые взяла в кредит. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

57-летнюю женщину обманули по распространённой схеме, заявив, что на её имя пытаются несанкционированно оформить кредит, и для пресечения такой махинации якобы нужно взять кредит самой и перевести деньги на «безопасный счёт». Гражданка поверила неизвестным, взяла в банке 999 тыс. рублей и перечислила мошенникам.

Когда дама поняла, что её обманули, то уже было поздно. Тем не менее она обратилась в полицию.