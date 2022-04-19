Тирана, , 19:10 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 650 человек выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 84 пациента. Об этом сообщило вечером 19 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, Албания Pasztilla aka Attila Terbócs]

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 274 535 случаев заражения коронавирусом, 270 742 человек излечились, скончались 3496 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся восемь пациентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 197 активных случаев заражения, из них 192 — в Тиране. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца.

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