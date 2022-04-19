Кисловодск, Ставропольский край, 19 апреля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Кисловодске неизвестные сообщили о минировании торгового центра «Глобус» и музея Ярошенко, а также санаториев «Долина нарзанов» и имени Димитрова. Людей эвакуировали из зданий и организовали проверку саперов и обследование кинологов с собаками, сообщил днем 19 апреля апреля глава города Евгений Моисеев.

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Спустя три часа мэр проинформировал в своем Telegram-канале, что информация о минировании не подтвердилась, все объекты вернулись к работе в штатном режиме.

«Шутники» бьют по объектам курортной инфраструктуры, местам скопления людей. Главное, что наши службы сработали чётко, оперативно эвакуировали людей. Каждое сообщение будет отрабатываться. Правоохранительные органы работают над тем, чтобы избавить нас от подобных сообщений», — написал Моисеев.

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Напомним, в начале апреля в Кисловодске уже «минировали» несколько санаториев, торговый центр, театр-музей «Благодать» и горсуд. Тогда информация после проверки не подтвердилась.