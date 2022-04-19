В Кисловодске проверяют сообщения о бомбах в санаториях и торговом центре
Кисловодск, Ставропольский край, 19 апреля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Кисловодске неизвестные сообщили о минировании торгового центра «Глобус» и музея Ярошенко, а также санаториев «Долина нарзанов» и имени Димитрова. Людей эвакуировали из зданий и организовали проверку саперов и обследование кинологов с собаками, сообщил днем 19 апреля апреля глава города Евгений Моисеев.
Спустя три часа мэр проинформировал в своем Telegram-канале, что информация о минировании не подтвердилась, все объекты вернулись к работе в штатном режиме.
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Напомним, в начале апреля в Кисловодске уже «минировали» несколько санаториев, торговый центр, театр-музей «Благодать» и горсуд. Тогда информация после проверки не подтвердилась.