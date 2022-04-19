Екатеринбург, , 18:42 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заработал в 2021 году 6 133 389, 45 рубля. Об этом говорится на официальном сайте главы региона.

Евгений Куйвашев Иван Шилов © ИА REGNUM

По сравнению с 2020 годом размер его доходов немного сократился. Тогда он заработал 6 297 636,07 рублей. Чиновник владеет квартирой площадью 144 квадратных метра, а также третью квартиры площадью 131,7 квадратных метра.

Супруга губернатора в прошлом году получила доход в размере11 232 298,27 рубля, при этом в 2020-м было 5 358 108,64. Возможно, на результат повлияла продажа принадлежавшего ей нежилого помещения площадью площадью 50,7 квадратных метров. В собсвтенности у неё остались квартира площадью 118,7 квадратных метра, треть квартиры площадью 131,7 квадратных метра, а также половина в двух нежилых помещениях, площадь каждого из которых составляет 107,6 квадратных метра.

Несовершеннолетний ребёнок владеет третью квартиры площадью 131,7 квадратных метра. Всё недвижимое имущество находится в России. Из автотранспорта у семьи есть Toyota RAV4, записанная на супругу.