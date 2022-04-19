Екатеринбург, 19 апреля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заработал в 2021 году 6 133 389,45 рубля. Об этом говорится на официальном сайте главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Куйвашев

По сравнению с 2020 годом размер его доходов немного сократился. Тогда он заработал 6 297 636,07 рубля. Чиновник владеет квартирой площадью 144 квадратных метра, а также третью квартиры площадью 131,7 квадратного метра.

Супруга губернатора в прошлом году получила доход в размере 11 232 298,27 рубля, при этом в 2020-м было 5 358 108,64. Возможно, на результат повлияла продажа принадлежавшего ей нежилого помещения площадью 50,7 квадратного метра. В собственности у неё остались квартира площадью 118,7 квадратного метра, треть квартиры площадью 131,7 квадратного метра, а также половина в двух нежилых помещениях, площадь каждого из которых составляет 107,6 квадратного метра.

Несовершеннолетний ребёнок владеет третью квартиры площадью 131,7 квадратного метра. Всё недвижимое имущество находится в России. Из автотранспорта у семьи есть Toyota RAV4, записанная на супругу.