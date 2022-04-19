Лос-Анджелес, США, 19 апреля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Американский актёр Боб Оденкёрк получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Скриншот видео на YouTube Боб Оденкёрк

В своей речи Оденкёрк признался, что насмехался над «символами Голливуда» и всем, что с этим связано. «Я до сих пор притворяюсь, что презираю всё это. Но внутри я не презираю Голливуд. Я люблю его», — говорил он.

ИА REGNUM напоминает, что Боб Оденкёрк сыграл главную роль в сериале «Лучше звоните Солу», приквеле оригинального шоу «Во все тяжкие». Премьера финального сезона состоялась 18 апреля 2022 года.