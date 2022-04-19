* Meta — запрещённая в России организация

Москва, , 18:40 — REGNUM В Тверской суд Москвы 19 апреля поступила жалоба на решение признать Meta Platforms Inc. (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией. Эту апелляцию рассмотрит Мосгорсуд.

Зал суда

Напомним, в марте Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то, что на её площадках в интернете разрешили призывать к убийству российских граждан, была признана Тверским судом Москвы экстремистской.

В связи с этими призывами, которые американская компания разрешила «в ответ» на российскую спецоперацию на Украине (фактически предлагалось убивать российских солдат), СКР возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам граждан России.

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