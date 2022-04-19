Ханты-Мансийск, , 18:27 — REGNUM В Югре гражданка одной из стран африканского континента подозревается в осквернении символа воинской славы России. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Раскаявшаяся танцовщица из Африки Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

По данным следствия 16 апреля 2022 года 21-летняя иностранка в Парке Победы города Ханты-Мансийска у Мемориала Славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на фоне Вечного Огня исполнила непристойный танец. Видеозапись танца она выложила в социальных сетях, сопровождая надписью оскорбительного характера.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символа воинской славы России»). Танцовщицу задержали правоохранители. Девушка раскаялась и принесла извинения за свои действия публично, на английском языке.

«Я не знала, что могу кого-то огорчить этим. Я не хотела, чтобы оно было оскорбительным и неуважительным по отношению к людям, которые уже умерли», — оправдывается девушка на видеозаписи, опубликованной следственным комитетом Югры.

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