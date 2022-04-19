Нарьян-Мар, 19 апреля 2022, 18:25 — REGNUM В Ненецком автономном округе почтили память военнослужащих, погибших в специальной военной операции на Украине, сообщает окружная администрация.

Акция, посвящённая памяти военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции на Украине
Акция, посвящённая памяти военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции на Украине
adm-nao. ru

В акции приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, Управления Росгвардии по НАО, Ненецкого окружного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, ветераны боевых действий, члены региональных отделений «Волонтёры Победы», «Российское движение школьников», Юнармии.

«Никогда не думал, что в наше время буду произносить слова, которые звучали в период Великой Отечественной войны, после неё. Наша страна ведёт освободительную операцию, и сегодня мы чтим память тех, кто в сравнительно мирное время покинул эту землю, защищая свободу нашего народа. Это настоящие герои, которые не словом, а делом доказали преданность своей стране, отстаивая её интересы. Светлая им память. Всегда помните и гордитесь тем, что вы живёте в великой стране, в России, которая никогда не встанет на колени», — сказал заместитель губернатора НАО – руководитель аппарата Администрации НАО Андрей Блощинский.

Как сообщало ИА REGNUM, в спецоперации на Украине погиб сын замгубернатора НАО.