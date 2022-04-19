Нарьян-Мар, 19 апреля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе почтили память военнослужащих, погибших в специальной военной операции на Украине, сообщает окружная администрация.

adm-nao. ru Акция, посвящённая памяти военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции на Украине

В акции приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, Управления Росгвардии по НАО, Ненецкого окружного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, ветераны боевых действий, члены региональных отделений «Волонтёры Победы», «Российское движение школьников», Юнармии.

«Никогда не думал, что в наше время буду произносить слова, которые звучали в период Великой Отечественной войны, после неё. Наша страна ведёт освободительную операцию, и сегодня мы чтим память тех, кто в сравнительно мирное время покинул эту землю, защищая свободу нашего народа. Это настоящие герои, которые не словом, а делом доказали преданность своей стране, отстаивая её интересы. Светлая им память. Всегда помните и гордитесь тем, что вы живёте в великой стране, в России, которая никогда не встанет на колени», — сказал заместитель губернатора НАО – руководитель аппарата Администрации НАО Андрей Блощинский.

Как сообщало ИА REGNUM, в спецоперации на Украине погиб сын замгубернатора НАО.