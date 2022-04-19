Москва, 19 апреля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Победители и призеры чемпионата Москвы по компьютерному спорту 2022 года получили официальные спортивные разряды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

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Распоряжение о присвоении разрядов подписал руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев. В документе указаны имена 16 человек — в будущем они могут стать кандидатами в мастера спорта. Всего на третий разряд сданы документы 39 киберспортсменов, на второй – 26, на первый – 23.

ИА REGNUM напоминает, что Чемпионат Москвы по компьютерному спорту 2022 года проходил 26 и 27 февраля на площадке Winstrike Arena. Это первый турнир за последние два года — в 2020 и 2021 году он не проводился из-за пандемии коронавируса.