Вашингтон, 19 апреля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Субштамм BA.2 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон» остается на первом месте по распространению на территории США, сообщает 19 апреля Reuters со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Согласно данным регулятора, по состоянию на 16 апреля в стране на указанный вариант вируса приходилось более 90% новых случаев заражения.

Не смотря на рост числа случаев заболевания COVID-19 в некоторых странах Азии и Европы, эксперты в области здравоохранения полагают, что новая вспышка инфекции маловероятна, поскольку общее число случаев заражения продолжает снижаться после рекордных январских показателей.