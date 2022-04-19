Черкесск, 19 апреля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия представила пять «прорывных» проектов для включения в «Модель социально-экономического развития СКФО». Среди них проекты в сфере туризма, агропрома, «зеленой» генерации и добычи полезных ископаемых, сообщил глава республики Рашид Темрезов по итогам совещания с вице-премьером РФ Александром Новаком, состоявшегося 18 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

По словам руководителя Карачаево-Черкесии, в текущем году будут введены в строй две Красногорские малые ГЭС. Строительство еще одной — МГЭС Карачаевская — запланировано в будущем.

Активно реализуются два проекта в сфере туризма курорты «Архыз» и «Домбай». В Домбае, в частности, запланировано строительство новых горнолыжных трасс и объектов инженерной защиты.

Помимо этого, по словам Темрезова, в Карачаево-Черкесии будут заложены 500 гектаров яблоневых садов и построено фруктохранилище на 30 тыс. тонн.