Бишкек, 19 апреля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии внёс временные изменения в правила осуществления денежных переводов. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Nbkr.kg Национальный банк Киргизии

В Нацбанке отмечают, что делается это для обеспечения экономической безопасности республики и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.

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Нововведение устанавливает новые требования к валюте получения средств, поступивших через международные системы денежных переводов в Киргизию — их можно получить в валюте страны-отправителя.

«При согласии получателя или отправителя, находящегося на территории Киргизии, денежный перевод может быть конвертирован безналичным способом», — подчёркивают в Национальном банке.

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