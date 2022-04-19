Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена больше не будет следить за соблюдением требования о ношении масок в общественном транспорте, сообщает 19 апреля Reuters.

Белый дом заявил об этом после того как федеральный судья штата Флорида постановил, что данное требование является незаконным.

Американские авиакомпании приветствовали отмену приказа, заявив, что больше не будут требовать от пассажиров носить маски.

Напомним, ранее бортпроводник американской авиакомпании Spirit Airlines потребовал от семьи из четырех человек покинуть самолет из-за того, что на двухлетней девочке не была надета медицинская маска.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский регулятор продлил действие масочного режима в самолетах